Cozzoli, Jumping European Championship occasione importante

"Sport e salute è orgogliosa di far parte del comitato organizzatore di un evento sportivo internazionale così importante. Con il gioco di squadra abbiamo portato la grande equitazione a Milano". Così il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, durante la presentazione a Palazzo Marino dei Fei Jumping European Championship Milano 2023, in programma all'Ippodromo Snai San Siro dal 30 agosto al 3 settembre.

"C'è un filo rosso che unisce Milano a Roma per quanto riguarda l'equitazione - ha sottolineato Cozzoli -. Penso all'unicità e bellezza di Piazza di Siena, che negli anni è cresciuta sempre più, all'esperienza bellissima dei Mondali dei Pratoni del Vivaro, alla Milano Jumping Cup dello scorso anno. E adesso insieme alla Federazione sport equestri alziamo la misura dell'ostacolo ancora una volta un grande evento di equitazione nello splendido scenario dell'Ippodromo di San Siro ".

Tutto pronto per un evento che sarà "driver per il turismo, l'economia e la crescita della pratica sportiva e un'occasione straordinaria di crescita di una disciplina sportiva bellissima quale è l'equitazione". "Vogliamo creare - ha concluso Cozzoli - con tutte le federazioni, nessuna esclusa, dalle più storiche alle più giovani, una rete per sviluppare nuovi progetti e idee per far crescere lo sport in tutto il Paese".



