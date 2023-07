Caso La Russa junior, identificato dai pm l'amico dj

E' stato identificato ieri sera da investigatori e inquirenti l'amico di Leonardo Apache La Russa, anche dj della serata del 18 maggio scorso, che sarebbe stato in casa La Russa la mattina successiva in cui la 22enne, come ha denunciato, avrebbe subito abusi dal figlio del presidente del Senato Ignazio e anche dall'altro giovane, sempre stando alla sua denuncia.

Stando a quanto anticipato da 'La Verità', si tratta di un ragazzo di 24 anni. Fonti giudiziarie hanno confermato che ieri sera si è arrivati alla nuova identificazione. Da quanto si è appreso in ambienti giudiziari, il nome del giovane dj verrà formalmente iscritto nel registro degli indagati, quanto meno per una questione di garanzia. Gli inquirenti non ipotizzano la violenza sessuale di gruppo.

La 22enne nella denuncia ha scritto di avere "ricordi della notte vaghi in quanto drogata. L'unico dato certo che posso riferire - ha messo nero su bianco - è che Leonardo mi ha dato un drink, mi ha portato a casa sua, senza che io fossi nelle condizioni tali da poter scegliere" e poi "ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali, lui e l'amico, sempre a mia insaputa".

Nell'anticipazione de 'La Verità' di oggi è stato anche indicato il nome del dj. Da fonti giudiziarie sono arrivate conferme sul punto, anche se allo stato non risulta indagato. La ragazza aveva fatto riferimento a tale "Nico" e anche per questo negli ultimi giorni investigatori e inquirenti hanno avuto problemi a identificare l'altro giovane che avrebbe passato la notte, dopo la serata in discoteca, nella casa della famiglia La Russa.





