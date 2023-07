Calderoli: 'Imbrattamento di Pontida è un insulto alla democrazia'

"Spiace vedere che un luogo simbolo, da oltre 35 anni, come il pratone di Pontida, un luogo simbolo per la Lega, per i suoi tanti militanti, per generazioni di leghisti, sia stato preso di mira da vigliacchi teppisti che hanno deturpato il muro con scritte spray di insulti": il ministro degli Affari regionali Roberto Calderoli è convinto che questo sia stato "un insulto alla democrazia".

"Dalla seconda metà degli anni Ottanta a oggi, al prossimo raduno del 17 settembre, il prato di Pontida è sempre stato, e sempre sarà, un luogo di popolo, di festa, di partecipazione, di aggregazione, di idee espresse democraticamente, senza che ci sia mai stata una violenza, anche piccola - ha aggiunto -. Chi insulta o deturpa un luogo simbolo insulta la democrazia, la partecipazione, la parola data al popolo, il libero confronto delle idee e delle opinioni".

"Ma forse è proprio questo il problema, che pochi vorrebbero decidere per tutti, zittendo - ha concluso - il consenso e il dissenso, con insulti o violenza per chi la pensa diversamente da loro".



