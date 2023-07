Automobilista investe 18enne in scooter a Milano e fugge

Un 18enne è rimasto ferito, la scorsa notte, a Milano, in modo non grave, dopo essere stato investito da una vettura che si è allontanata senza prestare i soccorsi. È accaduto intorno a mezzanotte quando il giovane, su uno scooter elettrico a noleggio, si è scontrato con un'auto all'incrocio tra via Melzi D'Eril e via Bertani. A terra, oltre al giovane, trasportato al Policlinico cosciente, è stato trovato lo specchietto retrovisore esterno della macchina che lo ha investito. Sul caso indaga la polizia locale.

