A Milano una targa ricorda il campione di scherma Mangiarotti

E' stato il campione più titolato dello sport italiano e ancora oggi è il detentore del record nazionale di titoli, con 13 medaglie olimpiche e 26 mondiali.

Milano celebra il mito dello schermidore Edoardo Mangiarotti con una targa in sua memoria scoperta al civico 24 di via Solferino, la casa dove visse, si allenò e morì a 93 anni, il 25 maggio del 2012.

A scoprire la targa è stato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, insieme alla figlia del campione Carola Mangiarotti, alla presenza, tra gli altri, del presidente del Coni, Giovanni Malagò, del presidente della Federscherma, Paolo Azzi, e della sottosegretaria allo Sport di Regione Lombardia, Lara Magoni.

Insieme a loro appassionati e alcuni campioni e atleti cresciuti nella Scuola di scherma della famiglia Mangiarotti tra cui i milanesi Diana Bianchedi e Stefano Bellone. Lo scoprimento della targa è un momento di celebrazione voluto a preludio dei Mondiali di scherma che Milano ospiterà all'Allianz MiCo dal 22 al 30 luglio. Con questa targa "Milano vuole dire grazie alla famiglia Mangiarotti - ha spiegato Sala -. La città ha sempre cercato di restituire a questo campione, anche con l'iscrizione al Famedio e la Civica benemerenza".

Mangiarotti ha partecipato a cinque edizioni dei Giochi Olimpici, tra il 1936 e il 1960 di cui fu per due volte portabandiera della squadra italiana: a Melbourne nel 1956 e a Roma nel 1960. Il Coni "ha un debito di riconoscenza verso Edoardo Mangiarotti e la sua famiglia", ha osservato il presidente Giovanni Malagò.



