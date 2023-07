Rogo in Rsa: centrodestra interrompe Consiglio, 'basta silenzio'

Al coro di 'basta silenzio' il centrodestra in Consiglio comunale a Milano, con una fascia nera al braccio in segno di lutto, ha interrotto i lavori del Consiglio comunale da poco iniziato per chiedere che il sindaco, Giuseppe Sala, riferisca in aula sull'incendio della Rsa Casa per Coniugi, dove nella notte fra il 6 e il 7 luglio scorsi sono morti 6 anziani ospiti.

Il sindaco Sala ha già chiarito nei giorni scorsi che parlerà all'aula dopo i funerali delle vittime. Nonostante questo i consiglieri comunali di centrodestra hanno invaso lo spazio centrale dell'aula con cartelli con la scritta 'Basta silenzio sulla casa di riposo', urlando lo stesso slogan e chiedendo la presenza del sindaco in aula. Il centrodestra inoltre ha anche protestato per la presenza di un solo assessore all'inizio della seduta. "Il sindaco ha detto che verrà dopo i funerali ma i tempi si prospettano lunghi per le autopsie - ha spiegato il capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Truppo -. Aspettare questi tempi porterebbe Sala a riferire tardi e farebbe perdere dignità a quest'aula". Dopo alcuni minuti di protesta è scoppiata la bagarre in aula tra maggioranza e opposizione con il capogruppo del Pd Filippo Barberis che ha tentato più volte di prendere la parola, mentre i consiglieri del centrodestra hanno protestato seduti in mezzo all'aula. Lo stesso Barberis però nel suo intervento ha rimarcato l'assenza degli assessori in aula all'inizio della seduta. "Trovo incredibile che all'inizio della seduta non si riesca ad avere almeno due assessori in aula - ha detto -. Abbiamo confermato che maggioranza e giunta non vogliono sottovalutare le responsabilità rispetto a quello che è avvenuto. Il sindaco ha detto che affronterà il dibattito dopo i funerali per rispetto delle vittime e delle famiglie". A causa della protesta la presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi ha interrotto momentaneamente la seduta.



