È in arrivo da Amsterdam a Milano il volo che porta Tijjani Reijnders al Milan. Per il centrocampista olandese dell'Az Alkmaar, 34 presenze con 3 gol e 8 assist nell'ultima stagione di Eredivisie, il Milan ha pronto un contratto da 4 anni.

Nella giornata di martedì il 24enne sosterrà le visite mediche, prima di firmare il contratto: l'operazione che porterà Rejjnders in rossonero si aggira attorno ai 20 milioni di euro.





