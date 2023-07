Infortunio in fabbrica, due operai ustionati nel Pavese

Un doppio incidente sul lavoro si è verificato questa mattina alla Curti Srl, meglio nota come Curtiriso, a Valle Lomellina, in provincia di Pavia. È accaduto alle 10 in via Stazione, dove il 118 è intervenuto con ambulanze ed elisoccorso per due operai di 50 e 56 anni rimasti ustionati da una fiammata scaturita, secondo quanto riferito, da una caldaia. Dalle prime notizie, sembrerebbe che i due, residenti a Breme (Pavia) e Mede (Pavia), siano stati investiti da un getto di acqua bollente durante il processo di lavorazione del riso.

Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Il più grave è il 50enne, che ha riportato ustioni di primo e secondo grado al volto, al torace e alla braccia: è stato trasportato con l'elisoccorso dell'Areu di Bergamo all'ospedale Villa Scassi di Genova.

Al suo collega, meno grave, sono state diagnosticate ustioni di primo e secondo grado al volto, alla schiena e a un braccio: è stato condotto in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia.

Sul posto sono intervenuti, oltre agli operatori del 118, anche i carabinieri e i tecnici dell'ispettorato del lavoro: proseguono gli accertamenti per ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente.



