Figli spariti con il padre, la madre denuncia la scomparsa

La Procura di Pavia ha avviato un'indagine sulla scomparsa di due fratellini, 8 anni lui e 7 la sorellina, che domenica 9 luglio sono usciti dalla casa di Chignolo Po (Pavia), dove vivono con la madre di 36 anni, per trascorrere una giornata con il padre, un 45enne egiziano che abita in provincia di Cremona.

I genitori erano separati, la donna aveva denunciato l'uomo per maltrattamenti

I genitori da tempo sono separati: la loro relazione si è interrotta dopo che, mesi fa, la donna ha denunciato l'ex compagno per maltrattamenti. I due, però, non hanno comunque interrotto del tutto i rapporti, per consentire al padre di continuare a vedere i bambini. Così è successo anche lo scorso 9 luglio.



I due fratellini sono usciti di casa al mattino e sarebbero dovuti rientrare la sera entro le 21. In serata il fratellino ha telefonato alla mamma, spiegando che sarebbero rientrati più tardi perché erano al cinema. Un ritorno a casa che non c'è più stato.

Il telefonino dell'uomo geolocalizzato al confine con la Francia

La madre, disperata, ha presentato denuncia di scomparsa. Il telefonino del suo ex, che la donna ha sempre trovato spento dalla notte tra il 9 e il 10 luglio in poi, sarebbe stato geolocalizzato vicino al confine con la Francia. La mamma ha lanciato un appello: "Se qualcuno sa qualcosa, mi aiuti a ritrovare i miei figli".

