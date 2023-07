Con Voci Umane il teatro entra nei musei della Lombardia

Dal 24 agosto al 10 settembre sette musei statali della Lombardia diventano palcoscenico per la seconda edizione del festival del teatro di narrazione 'Voci Umane' che coinvolge attori del calibro di Andrea Pennacchi, Lella Costa e Ascanio Celestini.

"I protagonisti delle sette serate - ha spiegato Emanela Daffra, la direttrice del polo museale lombardo, che ha promosso e organizzato la manifestazione - sono stati scelti non solo perché grandi narratori e narratrici, ma per la profondità del loro sguardo che ci condurrà su sentieri leggendari o in storie reali che ancora toccano tutti". In questo modo, "ogni visitatore/spettatore, a suo modo, potrà riconoscersi in questo narrare e portarsi a casa un ricordo più profondo e vivo di questi luoghi di bellezza".

Ad aprire la kermesse, che ha la direzione artistica di Maria Grazia Panigada, sarà il 24 agosto Pennacchi, che al pubblico al parco nazionale delle Incisioni rupestri a Capo di Ponte nel Bresciano narrerà la tempesta Vaia che nell'ottobre del 2018 ha sradicato 16 milioni di alberi. Il giorno dopo nell'area archeologica di Porta Castello al Museo Archeologico Nazionale della Valle Camonica a Cividate Camuno Federica Molteni racconterà Gino Bartali. Eroe Silenzioso. Sabato 26 agosto, a Teglio, in provincia di Sondrio, Marta Cuscunà parlerà della Semplicità ingannata, dando voce a una storia vera di monache che rivendicarono la loro libertà di pensiero a Palazzo Besta,.

Domenico la Villa Romana di Desenzano del Garda, Paola Roscioli darà voce a Lireta - a chi viene dal mare, un testo basato sul diario di Lireta Katiaj e sulle esperienze dalle donne che su un gommone hanno attraversato il mare.

Il primo settembre, Ascanio Celestini con Radio Clandestina racconterà l'eccidio delle Fosse Ardeatine nella Cappella Espiatoria di Monza. Domenica 3, nel Varesotto, al Parco Archeologico di Castelseprio, Lella Costa si mostrerà Stanca di Guerra. La chiusura, il 10 settembre, nel Pavese al Museo Nazionale di Vigevano, sarà affidata a Arianna Scommegna con Non sono nata per condividere odio interpreta il personaggio di Antigone.



