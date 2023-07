Auto si ribalta, feriti cinque giovani turisti a Gallipoli

Stavano rientrando dopo una serata trascorsa in un locale cinque giovani turisti della provincia di Varese rimasti feriti non gravemente in un incidente stradale a Gallipoli, questa mattina alle 6.

Per cause da accertare la Wolksvaghen Polo a bordo della quale viaggiavano si è ribaltata sulla strada provinciale che conduce alla marina di Mancaversa.

Il conducente, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco, è stato trasportato all'ospedale di Gallipoli in codice giallo.

Nello stesso ospedale sono stati portati due passeggeri ma in codice verde.



