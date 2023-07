A Milano nuovo Market Solidale di Fondazione Progetto Arca

Apre in viale Bodio a Milano il Market Solidale di Progetto Arca, un vero e proprio negozio che permetterà a 150 famiglie in difficoltà del Municipio 9 di fare la spesa gratuitamente. Alle famiglie verrà assegnata una card con la quale potranno fare la spesa su appuntamento per tre giorni la settimana, acquistando generi alimentari o di prima necessità. Il progetto nasce con il sostegno del Comune di Milano, Regione Lombardia, Fondazione Fiera Milano, Osama e Jti Italia.

Allestito in una struttura completamente rinnovata, il market solidale si presenta come un vero e proprio negozio, ma senza casse o scontrini all'uscita. Disporrà anche di uno spazio ad hoc per accogliere i bambini mentre i genitori sono impegnati a fare la spesa, con gli alimenti che proverranno dal Banco Alimentare della Lombardia. Al taglio del nastro anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha ringraziato Progetto Arca "per l'impegno e la serietà messi in campo per sostenere le famiglie in difficoltà del Municipio 9 con un aiuto concreto". Le criticità sociali "che si stanno sempre più ampliando in questi anni necessitano di attenzione - ha aggiunto il presidente di Fondazione Fiera Milano, Enrico Pazzali - . Per questo motivo abbiamo subito aderito a questa iniziativa di Fondazione Progetto Arca, con cui è in corso una collaborazione da ormai molto tempo".

Tra i partner c'è anche Jti Italia, da 10 anni a fianco di Progetto Arca, fornendo 10mila pasti alle persone senza dimora e più di 6mila pacchi alimentari per le famiglie in difficoltà di 11 città italiane nel 2022. "Per noi di Jti Italia sostenere progetti come il Market solidale è sempre motivo di grande orgoglio. Il Market è un esempio concreto della nostra visione di sostenibilità, del nostro impegno per creare un futuro migliore, mettendo sempre le persone al centro del nostro operato. Una visione integrata che lavora anche sulla dignità degli individui, mettendo a disposizione dei soggetti beneficiari anche percorsi educativi di cittadinanza consapevole", sottolinea Lorenzo Fronteddu, corporate affaris & communicazion director di Jti Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA