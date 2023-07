Va a lavoro ma non rientra, scomparso un ragazzo a Milano

L'ultima volta che è stato visto era l'11 luglio e stava andando a lavoro dopo aver mangiato alla mensa dell'Opera San Francesco a Milano. Ma da quel momento non si hanno più notizie di Luis Alberto Ochoa Duenas, un ragazzo peruviano da tre mesi in Italia.

La sera del 14 luglio lo zio ha denunciato la sua scomparsa al Comando dei Carabinieri di Milano Moscova. Il 10 luglio era andato a lavorare come sempre in una palestra dove faceva le pulizie nella zona di Turro-Rovereto a Nord di Milano. Il primo a segnalare la sua assenza è stato il datore di lavoro che il giorno dopo non lo ha visto arrivare.

Il suo account Whatsapp risulta staccato dalle 14.48 di martedì 11 luglio, così come tutto il telefono che è spento o comunque non raggiungibile.

Il ragazzo, che deve compiere 20 anni, è alto circa 1.50 metri e hai i capelli e gli occhi neri. L'ultima volta che è stato visto era in via Padova.



