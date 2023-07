Un grande tiglio è crollato questa mattina in via Venosa a Milano e ha danneggiato i balconi di una vicina abitazione ed alcune auto parcheggiate.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due squadre per rimuovere l'albero. Da tempo, hanno raccontato alcuni abitanti, i residenti lamentano la poca manutenzione del verde in zona.



