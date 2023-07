Atalanta: Latte Lath aggregato al ritiro

Da sabato sera al ritiro dell'Atalanta si è aggiunto l'attaccante mancino di origini ivoriane classe 1999 Emmanuel Latte Lath, che può così giocare nell'amichevole di oggi di Clusone (ore 17) contro la Rappresentativa Città di Clusone.

Il prestito di ritorno dal San Gallo in Svizzera, campione d'Italia Under 17 in nerazzurro nel 2016, in prima squadra ha totalizzato 3 presenze e 1 gol (alla Juventus, nell'ottavo di Torino perso 3-2 l'11 gennaio 2017) prima delle cessioni a titolo temporaneo al Pescara in B nella prima parte del 2017-2018 e, dall'estate 2018, in C a Pistoiese, Carrarese, Imolese e Pianese (2019-2020), Pro Patria e ancora in B alla Spal. Conta 25 gol in 30 partite in Under 17 e 14 in 41 nella squadra Primavera dell'Atalanta.



