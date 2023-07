Lo scontro tra l'Inter e Romelu Lukaku ha portato il club nerazzurro alla decisione di interrompere la trattativa con il Chelsea per l'attaccante belga. Tra le voci sull'avvicinamento alla Juventus e contatti mancati per oltre una settimana, l'Inter ora valuta profili alternativi per l'attaccante sul mercato: al momento infatti appare molto difficile che la trattativa con Lukaku, dopo aver trovato l'accordo col Chelsea, possa riaprirsi.



