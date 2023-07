Non vi sono stati feriti nel crollo, la notte scorsa, di una palazzina di tre piani in ristrutturazione tra via Sciesa e via Anfossi a Milano, non distante dalla zona di Palazzo di Giustizia. Lo rendono noto i vigili del fuoco intervenuti con squadre da Bergamo, Brescia e Pavia, oltre che di Milano.

Sono state eseguite ricerche anche con particolari tecniche per escludere la presenza di persone sotto le macerie.



