Un uomo 73 anni è deceduto a Milano dopo essere stato investito da una moto in viale Fulvio Testi.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia locale.

Sul posto sono arrivate due ambulanze e un'automedica. Alla guida della moto un 30enne che è stato trovato a terra incosciente con un trauma cranico e con ferite al bacino e a entrambe le gambe. Intubato, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Niguarda.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA