Un giovane è stato trovato con gravi ferite da accoltellamento intorno alle 6 di stamani in via Stamira D'Ancona, alla periferia di Milano.

L'uomo, 25 anni, di origine maghrebina, aveva ferite di arma da taglio alla testa e all'addome. Era cosciente ed è stato portato all'ospedale San Raffaele dove è stato operato. Ora non è in pericolo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri.





