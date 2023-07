Crolla palazzina in ristrutturazione a Milano

Una palazzina di tre piani dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione è crollata a Milano. L'edificio, all'interno di un caseggiato di via Amatore Sciesa, secondo le prime informazioni, era disabitato perché dichiarata inagibile. I vigili del fuoco hanno lavorato per escludere la presenza di persone sotto le macerie e sul posto sono arrivate anche unità cinofile Non risultano feriti.

L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte. L'edificio si trova in una zona di pregio vicino al centro e al palazzo di Giustizia di Milano. Non si sarebbe trattato di una fuga di gas, secondo le prime ipotesi, dato che non c'era nella zona il tipico odore.

Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e ambulanze del 118 in prevenzione e polizia.



