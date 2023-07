Violenze familiari o stalking,131 ammonimenti nel 2023 a Milano

Sono 131 gli ammonimenti per violenza domestica e per stalking emessi dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi dall'inizio dell'anno fino ad oggi.

Si tratta di provvedimenti amministrativi - spiega la Questura - a tutela delle vittime di violenza di genere che spesso, ma non solo, si consuma all'interno delle mura domestiche. Ne esistono di tre tipologie: per violenza domestica, per atti persecutori e per cyberbullismo. Nel primo caso l'Ammonimento viene emesso di iniziativa dal Questore principalmente sulla base delle annotazioni redatte delle pattuglie della Polizia di Stato che intervengono per episodi di lite domestica, anche se la segnalazione può provenire da chiunque, con garanzia di anonimato, come, ad esempio, dal medico di base o dal vicino di casa.

Nel secondo caso è necessaria l'istanza di parte ed è alternativa alla querela come nel caso di cyberbullismo.

I destinatari non sono solo uomini, mariti maltrattanti o ex compagni che non si rassegnano alla fine della relazione ma, in qualche caso, anche donne e figli che hanno commesso fatti di violenza nei confronti dei genitori, clienti che perseguitano i professionisti e non mancano i casi di atti persecutori posti in essere da persone che non fanno parte della cerchia personale delle vittime. .

Di recente, per esempio, è stato emesso un ammonimento nei confronti di un clochard che invaghito della giovane volontaria che gli aveva offerto il proprio aiuto, ha iniziato, per giorni interi a pedinarla e a interferire sulla vita privata.

La notifica dell'Ammonimento - sottolinea la Questura - è un'intimazione rivolta all'ammonito a cessare ogni condotta violenta o persecutoria, con la finalità di interrompere l'escalation di violenza che può portare a conseguenze inevitabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA