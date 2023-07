Galliani, la mia assoluta priorità è il Monza

"La mia assoluta priorità è il Calcio Monza: finché non mi caccia Fininvest o chiunque si occupi di Monza, è questa la missione che ho in testa". Adriano Galliani è intervenuto così dal ritiro di Pontedilegno-Tonale dove il Monza sta effettuando il proprio ritiro estivo.

"Il mercato? Vediamo se negli ultimissimi giorni può capitare l'occasione", ha proseguito l'amministratore delegato biancorosso. Che ha avuto parole di affetto per Silvio Berlusconi: "Mi mancano molto le sue telefonate, la sua presenza, la sua guida. Per me è certamente un momento difficile", ha spiegato Galliani in diretta tv a Sky Sport 24.

"So che lui vuole che andiamo avanti con la massima forza, tenendo in alto il nome del Monza. Solo grazie a lui siamo andati in A, ma anche siamo riusciti a mantenere la categoria", ha proseguito Galliani. "Obiettivi del Monza? Ne riparliamo il 2 settembre", dopo la chiusura del mercato.



