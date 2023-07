Area C Milano, Assomobilità: non penalizzare comparto automotive

Assomobilità chiede delucidazioni sulle norme ancora più stringenti riguardo l'accesso all'Area C di Milano.

"E' mancato un approfondito confronto preventivo tra l'Assessorato del Comune e gli operatori del comparto mobilità che ci avrebbe consentito di evidenziare le necessità specifiche del comparto" lamenta Simonpaolo Buongiardino, presidente di Assomobilità e vicepresidente Confcommercio Milano.

Sulla tariffa Area C per il traffico di servizio, ufficialmente non ancora esplicitata nella comunicazione di Palazzo Marino, l'auspicio dell'associazione è che l'incremento non finisca per incidere in modo fortemente negativo sui costi delle imprese. Anche l'estensione del divieto d'ingresso in Area C il sabato e la domenica crea un problema concreto agli operatori commerciali del comparto auto all'interno della Cerchia dei Bastioni. "Il sabato, infatti - spiega Buongiardino - è l'unico giorno durante il quale poter accogliere la clientela. Occorrerà una deroga, altrimenti per gli operatori sarà impossibile lavorare".

Richiesta di delucidazioni anche sulla circolazione dei mezzi pesanti. La sicurezza stradale è tema di primaria importanza e sulla quale il Comune ha tutto il nostro sostegno, ma "ci sembra penalizzante la previsione di dotarsi del dispositivo, pena il divieto d'accesso, anche nel caso dei veicoli commerciali e trasporto persone comunque di piccole dimensioni (anche superiori agli 8 posti)".

Quanto ai monopattini, infine, Buongiardino auspica che vengano regolate al meglio le modalità di utilizzo e sosta.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA