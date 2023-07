'Special 140', corso di ristorazione per minori non accompagnati

Un progetto di formazione nel settore della ristorazione partito lo scorso maggio e che in questi mesi ha aiutato, con un corso da 140 ore, 10 minori stranieri non accompagnati, ospiti della Fondazione Fratelli di San Francesco d'Assisi di Milano. L'iniziativa si chiama 'Special 140' ed è supportata da Galbani, marchio del gruppo Lactalis Italia, in collaborazione con la onlus Officine Buone.

La formazione terminerà con la consegna di un attestato di partecipazione il prossimo 17 luglio, e di una certificazione Hccp, utile per chi intende intraprendere una carriera nel settore food. Inoltre, a tutti sarà data la possibilità di essere inseriti all'interno di un percorso di tirocini.

"Galbani e Officine Buone collaborano da anni all'iniziativa Special Cook. Per il nostro anniversario di 140 anni abbiamo voluto organizzare un progetto speciale per i ragazzi in difficoltà con l'obiettivo di dare loro un'opportunità concreta di ingresso nel mondo del lavoro", ha commentato Mauro Frantellizzi, direttore marketing di Galbani Cheese.

La formazione specifica "assume importanza sempre maggiore per un inserimento efficace nel mondo del lavoro", ha aggiunto Ugo Vivone, fondatore di Officine Buone onlus sottolineando come il progetto rappresenti "un'occasione preziosa per i ragazzi e le ragazze che ne prendono parte perché favorisce inclusione sociale e autonomia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA