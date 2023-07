Settemila km in Vespa d'epoca da Lodi alla Grecia e ritorno

Settemila chilometri in sella a una Vespa d'epoca, una Px 125 del 1985, da Lodi alla Romania, fino alla strada Transfagarasan, a tu per tu con gli orsi in carreggiata per poi andare fino in Grecia e tornare. La sfida l'ha intrapresa un lodigiano, Mauro Tresoldi, già noto per imprese simili che, quest'anno, è accompagnato da Giuseppina Serra di Pomezia (Roma), una sua "amica di Vespa".

La prima tappa è stata Pordenone. Poi Slovenia e Ungheria a Budapest. Da qui Velem, dove la coppia è stata intervistata dalla radio locale. Poi la ripartenza alla volta della Romania e l'imbocco della famosa strada da 151 chilometri. Prossime tappe saranno la Bulgaria, la Turchia, la Grecia per poi tornare in Italia.

Sembra che sia la prima volta che la strada Transfagarasan sia stata percorsa da una donna in sella a una Vespa d'epoca: appunto Giuseppina Serra. Ed è proprio percorrendo i due viaggiatori questa strada che hanno incontrato, nelle scorse ore, una orsa femmina per nulla infastidita.

Lo scorso anno, Tresoldi era andato in Vespa da Lodi a Capo Nord per dire che la pandemia, partita proprio dal Lodigiano, era finita. Gli anni precedenti lungo la via Francigena, in solitaria.



