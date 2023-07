Rogo nella Rsa, indagato il dg della cooperativa

Figura anche Giancarlo Anghinolfi, direttore generale di Proges, la cooperativa che gestisce la Casa dei Coniugi, tra gli indagati, assieme a Claudia Zerletti, direttrice della struttura di via dei Cinquecento di proprietà del Comune di Milano, nell'ambito dell'inchiesta milanese sul rogo nella Rsa che, nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso, ha causato la morte di sei anziani.

Dopo una riunione nel pomeriggio in Procura, inquirenti e investigatori hanno deciso di effettuare domani mattina un nuovo sopralluogo tecnico dei pm e della squadra di polizia giudiziaria nella struttura per chiarire alcuni aspetti. Si tratta di un nuovo atto investigativo alla ricerca di elementi utili sulle fasi dello sviluppo dell'incendio, in relazione agli impianti e ai materiali. E per arrivare così a completare le iscrizioni nel registro degli indagati (pare sei in totale), che riguarderebbero anche tecnici comunali, in vista delle autopsie previste per la prossima settimana.



