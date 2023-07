Più viaggiatori al giorno per Trenord, in orario l'85% dei treni

A marzo 2023 hanno viaggiato sui treni del servizio ferroviario lombardo in media 637mila viaggiatori al giorno; a ottobre 2022 erano 610mila. Il dato è in continua crescita, pur attestandosi ancora al -15% rispetto al 2019. Sono alcuni dei numeri presentati dall'amministratore delegato di Trenord Marco Piuri durante un'audizione in commissione Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia.

Il ritorno all'utilizzo del treno è più significativo nei festivi anche se le 25 stazioni di Milano città registrano il 24% di transiti in meno rispetto al periodo pre pandemico. È record, invece, per il Malpensa Express: il collegamento aeroportuale di Trenord da aprile 2023 trasporta oltre 14.100 passeggeri al giorno verso lo scalo di Malpensa, contro i 10.600 dello stesso periodo nel 2019.

Secondo quanto riferito dall'azienda è in crescita la puntualità dei treni: dal 78% nel 2018, anno in cui il servizio aveva perso regolarità e affidabilità, il dato è salito all'80% nel 2019 e all'83,4% nel 2022. Nel primo semestre 2023 è arrivato in orario l'85% dei treni; un dato migliore anche rispetto all'84,6% del 2020, quando l'offerta era ridotta a causa della pandemia.

Si riducono anche le soppressioni medie giornaliere: nei primi sei mesi del 2023 il dato è pari a 57, in calo rispetto alle 68 registrate nel 2022 e alle 59 nel 2021.

"Il servizio ferroviario lombardo sta vivendo una fase di profondo cambiamento: siamo a metà del piano di rinnovo della flotta, il più consistente mai visto, che in soli cinque anni porterà sui binari 222 nuovi treni" ha commentato l'ad di Trenord Marco Piuri.

"Solo nei primi sei mesi del 2023 - ha aggiunto - abbiamo trasportato 93 milioni di passeggeri con 360mila treni: una produzione che non ha simili in Italia".



