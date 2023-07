Picchia il padre malato a letto per avere soldi, arrestato

Voleva 2mila euro dal padre gravemente malato e non era la prima volta che l'anziano subiva violenza. Le pattuglie della Questura di Monza, su segnalazione di alcuni cittadini, sono intervenute martedì in un'abitazione in zona Cederna, a Monza, per delle urla e dei tonfi provenienti da un appartamento. I poliziotti hanno trovato la porta d'ingresso aperta e danneggiata e dentro un uomo fortemente alterato. In camera, steso a letto un 78enne debilitato e con un catetere. Hanno bloccato il figlio, un 44 enne con problemi di tossicodipendenza e alcool, noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti penali, che, nonostante la presenza degli agenti, ha continuato a cercare avvicinarsi al padre in modo aggressivo.

L'anziano ha raccontato ai poliziotti che il figlio continuava a chiedergli denaro e che, poco prima, al suo rifiuto di dargli 2.000 euro, aveva cominciato a distruggere mobili ed elettrodomestici, a spintonarlo e a prenderlo a schiaffi impedendogli di chiamare i soccorsi. Sono arrivati altri agenti ed è stata formalizzata la denuncia dalla vittima che ha ripercorso le violenze subite. Dopo aver chiesto l'intervento dei medici per verificare le condizioni di salute del 78enne, i poliziotti hanno portato il 44enne negli uffici della Questura.

All'uomo - che ha anche cercato di farsi del male mordendosi la lingua e tentando di dare testate contro le pareti della camera di sicurezza, è stata trovata una dose di ketamina. E' stata attivata la procedura Codice Rosso, ed è stato arrestato.





