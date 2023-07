L'utile semestrale di Swatch sfiora i 500 milioni di franchi

Il colosso svizzero dell'orologeria Swatch ha chiuso i primi 6 mesi dell'anno con un utile in crescita del 55,6% a 498 milioni di franchi (517,32 milioni di euro), sfiorando quota mezzo miliardo. Lo si legge in una nota in cui viene indicata una crescita dei ricavi dell'11,3% a 4,02 miliardi di franchi (4,17 miliardi di euro) a cambi correnti e del 18% a cambi costanti. In progresso del 36,4% il margine operativo a 686 milioni di franchi (712,62 milioni di euro). "A doppia cifra" secondo il gruppo la crescita in tutti i settori dell'orologeria e della gioielleria, con particolare riferimento nei prodotti della fascia più bassa di prezzo. Per l'intero esercizio Swatch prevede invece "prospettive eccellenti in tutte le regioni e in tutti i segmenti di mercato e di prezzo". Nel corso del secondo semestre saranno lanciati "molti prodotti innovativi specialmente - ma non solo - nelle fasce basse e medie di prezzo". "La sola nuvola che resta all'orizzonte - commenta il management - è determinata dalla sfavorevole congiuntura valutaria".



