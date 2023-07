Latin Festival, concerti con Jam, Turizo, Grupo Extra e Los4

Poker di concerti nel week-end al Milano Latin Festival di Assago: sabato Nicky Jam e Manuel Turizo, domenica Grupo Extra e Los4.

Jam è un artista multiplatino che ha collezionato numerosi riconoscimenti nella sua carriera e che di è cimentato anche come attore, recitando al fianco di Vin Diesel nel film "xXx-Il ritorno di Xander Cage" e "Bad Boys For Life" con Will Smith e Martin Lawrence.

Nel 2018 su Netflix è andata in onda la serie tv sulla sua vita "Nicky Jam-El Ganador". Anche Turizo ha conquistato molti premi tra i quali due dischi di platino Italia e un disco d'oro per la recente hit "La Bachata".

La settimana della Ticketmaster Arena si chiude domenica con un altro concerto doppio, Grupo Extra e Los4, la 'strana coppia' del Milano Latin Festival. Strana perché apparentemente non hanno molto in comune ma sono due gruppi giovani che riscuotono successo. La nuova generazione di Santo Domingo il Grupo Extra (pur vivendo in Svizzera) e di Cuba i Los4, che mischiano sapientemente la tradizione musicale dei loro Paesi di origine con le nuove sonorità urbane che tanto piacciono ai giovani.





