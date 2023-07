In Lombardia un'alleanza tra i teatri di cinque città capoluogo

Promuovere lo spettacolo lirico in Lombardia attraverso un'alleanza tra teatri di cinque città capoluogo. L'iniziativa si chiama OperaLombardia ed è stata presentata questa mattina al Palazzo Pirelli di Milano.

Secondo l'assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso si tratta di "una delle esperienze più interessanti degli ultimi anni nel panorama culturale lombardo - ha spiegato - un esperimento unico nel panorama teatrale italiano. Un unico grande teatro da 4.200 posti che tiene insieme la nostra Regione per renderla sempre più ricca culturalmente".

L'iniziativa, sostenuta da Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, coinvolge il 'Donizetti' di Bergamo, il 'Grande' di Brescia, il 'Sociale' di Como, il 'Ponchielli' di Cremona, il 'Fraschini' di Pavia. E vede la collaborazione del Teatro alla Scala per il sostegno agli allestimenti e della Fondazione 'I Pomeriggi Musicali' per l'orchestra.

"OperaLombardia consente l'allestimento di un cartellone di altissimo livello attraverso una collaborazione tra teatri che premia l'ottimizzazione dei costi, la condivisione di idee, risorse, progetti, palinsesti" ha evidenziato Caruso parlando del progetto come di "un fiore all'occhiello che fa sistema sul territorio. Sostenere un circuito teatrale come questo, raccontarlo e farlo conoscere credo che sia alla base di ogni politica culturale e si lega in modo indissolubile al concetto di comunità".

Alla conferenza stampa era presente anche Andrea Rebaglio, vicedirettore Area Arte e Cultura Fondazione Cariplo: "La sinergia con Regione Lombardia - ha dichiarato - consente di sostenere e concretizzare progetti di grande importanza per i territori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA