Il 15 luglio la spesa solidale per gli animali abbandonati

Sabato prossimo, ovvero il 15 luglio, torna 'dona la spesa' l'iniziativa di Coop Alleanza 3.0 per raccogliere cibo e materiali per gli animali abbandonati e in difficoltà e le realtà che li accudiscono.

All'ingresso dei 220 supermercati e iper della cooperativa i volontari con pettorina distribuiranno ai clienti un elenco delle cose da acquistare (scatolame, mangimi, croccantini, lettiere igieniche, antiparassitari e accessori.) e le borse dove mettere i prodotti. I materiali raccolti (che l'anno scorso sono state oltre 60 mila tonnellate) verranno poi donati a 170 realtà del territorio che si occupano di animali.

All'iniziativa può partecipare anche a chi fa spesa online.

Dove è attivo il servizio easycoop è possibile partecipare a Dona la spesa fino al 31 luglio. In questo caso il materiale donato andrà all'Enpa.



