Fulmine colpisce 4 persone nel Lecchese, gravi 2 sedicenni

Un fulmine ha provocato il ferimento e gravi ustioni questo pomeriggio a quattro persone a Colico, centro dell'Alto lago in provincia di Lecco.

In base alle prime informazioni, le conseguenze più serie sono per due sedicenni, uno colpito dal fulmine e soccorso con ustioni di secondo grado al torace, e un suo coetaneo ricoverato per trauma cranico, colpito da un ramo staccatosi da un albero.

Gli altri due coinvolti sono stati trovati in condizioni definite sotto controllo. I quattro erano in via Montecchio nord.



