Il femminicidio di Carol Maltesi. I giudici: "Il killer si sentì usato"

Non vi fu premeditazione e nemmeno le aggravanti dei motivi futili o abietti e della crudeltà. E' per questo che Davide Fontana, bancario di 44 anni, è stato condannato a 30 anni e non all'ergastolo (come chiedeva il pm) per aver ucciso a martellate e con una coltellata alla gola l'11 gennaio 2022 Carol Maltesi, 26 anni, a Rescaldina, nel Milanese, facendone poi a pezzi il corpo che fu trovato mesi dopo nel Bresciano, dentro alcuni sacchi dell'immondizia.

Secondo i giudici, il movente non è la gelosia (la ragazza aveva anche altri rapporti che l'uomo accettava e insieme realizzavano video hard postati su OnlyFans) ma è da ricercarsi nel fatto che l'uomo "si rese conto che ormai, dopo averlo in qualche misura usato, Maltesi si stava allontanando da lui, scaricandolo" e andando a vivere altrove.



"Si è reso conto che la giovane e disinibita Carol Maltesi si era in qualche misura servita di lui per meglio perseguire i propri interessi personali e professionali e che lo avesse usato e ciò ha scatenato l'azione omicida", scrivono i giudici per spiegare l'assenza di motivi futili o abietti.





Pangea: 'Stereotipi di genere. 'Disinibita' nella sentenza è cultura sessista'

"La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio per il femminicidio di Carol Maltesi giudicata 'disinibita' lede i diritti umani di una donna morta per femminicidio. Una sentenza basata su stereotipi di genere che colpevolizzano una donna uccisa e giustificano il femminicidio tanto da diminuire la pena e rigettare la richiesta di ergastolo. Una sentenza che non rende giustizia a Carol e a tutte le donne vittime di violenza anzi, perpetra una ulteriore violazione da parte della magistratura che rappresenta lo Stato Italiano e la sua giustizia". Così in una nota Simona Lanzoni, vice presidente di Fondazione Pangea Onlus e coordinatrice della Rete Reama.



"Tale sentenza - aggiunge - aggrava ulteriormente la posizione dell'Italia, già condannata dalla Corte europea dei Diritti umani di Strasburgo, per giudizi stereotipati su una vittima di violenza. Ricordiamo infatti la sentenza del 27 maggio 2021 che ha condannato l'Italia per l'uso di stereotipi di genere colpevolizzanti e moraleggianti. Ciò continua a scoraggiare la fiducia delle donne nella giustizia e le espone al rischio di vittimizzazione secondaria. Oggi il copione si ripete. Ricordiamo all'Italia che si deve allineare a quanto afferma la Corte Europea e le raccomandazioni del Grevio. Siamo profondamente indignate da questa sentenza - conclude Lanzoni - frutto di una cultura sessista che permea così profondamente la magistratura italiana. Ancora oggi chiediamo giustizia, che sia certa e scevra da ogni stereotipo di genere contro le donne".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA