Rogo in Rsa, al momento non sono previsti esuberi

Al momento non sono previsti esuberi nella Rsa 'Casa per coniugi' di Milano dove nella notte tra il 6 e il 7 luglio è scoppiato un incendio che ha causato la morte di sei pazienti. È quanto apprende l'ANSA dopo l'incontro di oggi tra i sindacati e i rappresentanti di Proges, la cooperativa che gestisce la struttura.

Nello specifico sarà adeguato il piano di emergenza inserendo ulteriore personale nella Rsa Virgilio Ferrari, struttura 'gemella' alla 'Casa per coniugi', con un potenziamento dell'organico che prevede due unità aggiuntive per piano sul turno mattutino, due per quello pomeridiano e uno per quello notturno. Questo varrà per i primi sei piani. Per il settimo, quello che ospita un numero inferiore di anziani, ci sarà un'unità aggiuntiva al mattino, una al pomeriggio e una per la notte.

Così facendo sarà possibile utilizzare tutto il personale Asa coinvolto. Le assunzioni che invece erano previste nelle struttura Rsa Virgilio Ferrari sono state temporaneamente sospese.

Gli ospiti sono stati ricollocati in diverse strutture: 9 sono stati trasferiti alla Virgilio Ferrari, 28 nella Rsa Adriano e i restanti in altre case di riposo.

I sindacati hanno apprezzato la posizione "molto collaborativa" assunta da Proges nell'accogliere la richiesta di supporto dei lavoratori, definendo "una buona notizia" il fatto che non sono previsti esuberi e ribadendo che la cooperativa "applica comunque in maniera corretta i minutaggi" previsti dalla legislazione.

Le sigle si ritroveranno il 28 agosto ma assicurano che continueranno a monitorare la situazione durante l'estate.

Durante l'incontro la società Proges, che gestiva la Rsa 'Casa dei Coniugi', "ha confermato la volontà di adottare misure nell'interesse primario dei lavoratori e degli ospiti" ribadendo "di non aver fatto richiesta di ammortizzatori sociali e di voler salvaguardare l'occupazione dei dipendenti attraverso ricollocamenti" in altre strutture gestite dalla Società.





