Pianta cade su escursionisti per il temporale, tre feriti

Durante l'ondata di maltempo che ha colpito stamani la Lombardia tre escursionisti sono rimasti feriti a Colverde (Como) in località Gironico, a causa della caduta di una pianta. Sul posto hanno operato gli specialisti vigili del fuoco del nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale) di Como e i tecnici del Soccorso aplino. Nessuno dei tre è in gravi condizioni I soccorritori hanno lavorato per quaranta minuti per estrarre i tre da sotto l'albero. I feriti sono stati posti su barelle, trasportati in una zona agevole e poi in ospedale.





