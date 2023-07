Monza: rinnovata la sponsorizzazione di Dellorto

"La storia tra Ac Monza e Dellorto dimostra che i rapporti duraturi sono ancora possibili. Siamo davvero contenti di proseguire questa sponsorizzazione iniziata ai tempi della Serie D. Uniti dalla passione e dall'attaccamento alla maglia di sempre". Adriano Galliani, vicepresidente vicario e amministratore delegato del Monza, spiega così il rinnovo del legame di sponsorizzazione con Dellorto, al suo novantesimo anno di attività. "Siamo orgogliosi del grandissimo successo di questa prima stagione in Serie A", conferma Andrea Dell'Orto, vicepresidente dell'azienda sponsorizzatrice. "Come dice Adriano Galliani, da quando Dellorto è sulla divisa del Monza è iniziata la scalata dalla Serie D alla Serie A, quindi abbiamo il dovere di rimanere al fianco della squadra, per continuare a vincere insieme".



