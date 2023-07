Milan: rinnovata la partnership con Bmw

Milan e Bmw rinnovano la loro partnership siglata nel 2021, continuando a lavorare insieme per la creazione di iniziative congiunte. Un legame che vede i due marchi legati anche nel progetto Bmw SpecialMente per favorire l'inclusione, con partite di calcio che coinvolgono atleti con disabilità. Paolo Scaroni, presidente del Milan, spiega: "Siamo inoltre orgogliosi di poter lavorare con un partner che rispecchia la nostra attenzione verso i temi sociali, centrali nel nostro modo di fare impresa".

La prosecuzione della partnership tra Milan e Bmw Italia sarà svelata questa sera alle 19.30 all'evento "Joyride the future togheter" nella nuova House of Bmw in via Monte Napoleone, a Milano.



