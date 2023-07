Inter: Inzaghi, faremo il possibile per riavere Lukaku

"Lukaku è un giocatore di un'altra squadra, sappiamo cosa rappresenta per l'Inter e quello che ha fatto soprattutto nella parte finale. Ho lottato tanto per riportarlo qui, vorremmo farlo anche quest'anno, vedremo di fare il possibile". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, nella conferenza stampa che apre la stagione dei nerazzurri.

"Sul mercato c'è totale sintonia con la dirigenza, si sta lavorando. È normale sia un mercato difficile, stiamo operando nel migliore dei modi - ha aggiunto l'allenatore -. Conosciamo tutti Frattesi e Thuram ma anche lo stesso Bisseck viene da un Europeo Under 21 importante". "Sarebbe un sogno avere la squadra completa già per la tournée ma il mercato è imprevedibile, sappiamo che abbiamo giocatori domani che non avremo tra dieci giorni - ha proseguito -, questo non aiuta ma è una regola a cui siamo abituati. La scelta è stata di ringiovanire la squadra, abbiamo perso calciatori importanti ma ne arriveranno altri che dovranno fare altrettanto bene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA