Il maltempo a nord di Milano causa disagi per i pendolari

Il maltempo nella fascia prealpina a nord di Milano ha generato disagi su diverse linee ferroviarie in ingresso nel capoluogo lombardo. Secondo quanto riferisce Trenord, a causa di guasti che si sono verificati in alcuni impianti della rete, i ritardi hanno raggiunto anche i 100 minuti, come nel caso del Malpensa Express numero 2926 diretto a Milano Centrale. Ritardi e soppressioni anche nella direttrice per Lecco-Sondrio, mentre il traffico in direzione di Como è apparso più regolare.



