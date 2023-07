Settimana concerti al Milano Latin Festival ma anche mostra arte

Prende il via la seconda settimana di concerti ed eventi del Milano Latin Festival ad Assago dopo la serie di show che hanno caratterizzato i primi giorni e hanno registrato - secondo quanto spiegato dagli organizzatori - il pieno.

Oggi è la giornata della consueta Ladies Night, ma soprattutto del concerto di J Balvin. Domani appuntamento con l'altra novità della manifestazione: Astralys, la serata 'alternativa' della rassegna dedicata alla musica dance, latin house ed elettronica. Giovedì è la volta di uno dei più grandi bachateri del mondo: Prince Royce. Sabato sul palco della Ticketmaster Arena saliranno due superstar del mondo latino: Nicky Jam e Manuel Turizo. La settimana si chiude domenica con un altro concerto doppio, Grupo Extra e Los 4.

Il Milano Latin Festival, però, non è solo concerti, ed è aperto ad altre iniziative. Per quanto riguarda il ballo, tutte le sere sono previste danze e animazione nelle diverse Piazze da Ballo - Cuba, Santo Domingo e Urban - con ballerini esperti ed animatori. Quindi si possono gustare pietanze tipiche nel ristorante argentino e nella zona Street Food con piatti di Repubblica Dominicana, Ecuador, Perù, Venezuela e Brasile. C'è anche un'area dedicata all'artigianato.

Per quanto riguarda l'arte e il folklore, prosegue fino al 29 luglio nel Salone delle Nazioni la mostra collettiva 'Difendiamo la bellezza del nostro pianeta: Natura, vita, madre terra e cambiamenti climatici'.



