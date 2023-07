Scritte con vernice vicino a piazza Duomo a Milano, 2 denunciati

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Due giovani stranieri sono stati identificati stamani e saranno denunciati per imbrattamento in quanto sono stati ripresi dalle telecamere e bloccati da una pattuglia degli agenti della Polizia locale dopo aver tracciato delle scritte con vernice spray su una vetrata e sulla pavimentazione lastricata di piazza dei Mercanti, accanto a piazza Duomo a Milano.

I due sono stati portati all'Ufficio centrale della Polizia locale ed è stato attivato l'ufficio comunale competente per la cancellazione e la pulizia dell'area dalle scritte. (ANSA).