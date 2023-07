Sala: 'Entro metà luglio richiesta di mille licenze taxi in più'

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - La giunta del Comune di Milano ha deliberato di chiedere 1000 licenze in più di taxi alla Regione Lombardia per cercare di far fronte alla carenza di auto in città.

"Faremo a breve, entro metà luglio - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala al termine della giunta che ha varato un pacchetto mobilità - una richiesta alla Regione che ha la titolarità, per avere 1000 licenze in più, stiamo discutendo con i tassisti da molto tempo. Si può continuare con test e mediazioni ma ci stiamo lavorando da tanto, se c'è una cosa che i cittadini e i turisti chiedono è questa. Quella della carenza di taxi è una delle due lamentele che mi arrivano più di frequente e su questo tema non possiamo pensare di frenare l'evoluzione che ha avuto la città".

"C'è rispetto per i tassisti ma a loro dico, che è molto cambiato il modo di vivere in città soprattutto col turismo - ha proseguito -. Siamo passati da 5 a 10 milioni di turisti, abbiamo creato tanto lavoro per i tassisti negli anni e crediamo che sia giusto adesso fare questa operazione, visto che stiamo anche lavorando per ridurre il traffico privato e quindi perché l'utilizzo dei taxi possa diventare più frequente, ma se poi le auto non ci sono è un problema". (ANSA).