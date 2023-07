Ragazza denuncia violenza sessuale a Como, un indagato

È stato denunciato a piede libero per violenza sessuale, in quanto non vi è il pericolo di fuga, non vi è flagranza di reato e si è in attesa di ulteriori accertamenti, l'uomo accusato di aver abusato di una turista austriaca di 18 anni sul lungolago di Como la notte tra domenica e lunedì.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ragazza, dopo aver trascorso la serata in un bar, si è allontanata con un'amica in compagnia dell'uomo e di un suo collega. Entrambi lavorano nel locale. L'amica si sarebbe appartata con l'altro uomo, la 18enne avrebbe subito dall'indagato un rapporto sessuale e, di fronte alla sua reazione, l'uomo avrebbe desistito.

Una volta tornate nel B&B che le ospitava ha raccontato quanto le era successo. Da qui la decisione di chiamare il 112.

In ospedale le è stata fatta una prognosi di 20 giorni.

Sull'episodio indagano gli agenti della squadra Mobile coordinati del pm Michele Pecoraro.



