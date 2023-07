Neonato di tre mesi operato al pancreas per una malattia rara

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Un bimbo di tre mesi affetto da l'iperinsulinismo - una rara malattia genetica del pancreas fonte di crisi ipoglicemiche che, se non controllate, creano ritardi nello sviluppo neuromotorio già dalla prima infanzia -, è stato operato con successo ai primi di giugno da una equipe multidisciplinare degli ospedali San Raffele e Policlinico di Milano. L'intervento, hanno spiegato i chirurghi, è stato "risolutivo", il bimbo sta bene, è stato dimesso pochi giorni dopo e non avrà bisogno di alcuna terapia.

Ad occuparsi del caso è stata una squadra di neonatologi, endocrinologi pediatrici, anestesisti e chirurghi. La collaborazione e la sinergia fra gli esperti dei due ospedali hanno permesso di intervenire sul neonato rimuovendo la porzione del piccolo pancreas malfunzionante. L'operazione, in anestesia generale e durata tre ore, è stata condotta da Stefano Partelli e Nicolò Pecorelli, chirurghi dell'Unità del Pancreas e dei Trapianti del San Raffaele, e da Ernesto Leva, della Chirurgia pediatrica del Policlinico.

Al termine è stato applicato un drenaggio in sede addominale, rimosso il giorno successivo, e nel decorso postoperatorio non si sono verificate complicazioni. (ANSA).