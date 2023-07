Lavora sotto il sole, ha un malore e muore in ospedale

Un uomo di 44 anni ha accusato un malore mentre si stava occupando di tracciare la segnaletica stradale a Lodi, dove oggi si sfiorano i 40 gradi gradi centigradi "percepiti", ed è poi deceduto in ospedale.

Immediatamente soccorso dal collega che era impegnato con lui in quel momento, in pochi minuti è stato trasportato al Pronto soccorso del vicino ospedale Maggiore dal soccorso sanitario arrivato sul posto con la sirena accesa, insieme alla polizia.

In ospedale, però, l'uomo è stato dichiarato morto. La causa è stata messa in relazione con la cappa di caldo che da giorni c'è in città.



