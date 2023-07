In centro a Milano sosta auto massimo per 2 ore di seguito

Nel centro di Milano cambiano le regole della sosta con l'auto che, nella cerchia dei bastioni, si potrà lasciare parcheggiata per al massimo due ore consecutive. È una delle delibere del pacchetto mobilità annunciate dal sindaco Giuseppe Sala e dall'assessora alla Mobilità Arianna Censi al termine della giunta. Non aumentano però in questo caso le tariffe.

"C'è molta sosta a Milano che chiamiamo parassitaria - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - cioè di chi viene in città e pianta la macchina tutto il giorno e toglie spazio di sosta a chi ne ha bisogno, per questo stabiliamo una limitazione".

Nella Cerchia dei Bastioni attualmente la sosta è a pagamento dalle 8 del mattino alle 24. La delibera approvata limita la possibilità di sostare, dalle 8 alle 19 di tutti i giorni della settimana, per un periodo massimo di due ore consecutive. Dopo le 19 e fino alle 24, resta invariata la possibilità di sostare comunque a pagamento, ma senza limitazione oraria.

Per altri ambiti, dove è previsto il pagamento fino alle 13, viene invece allungato l'orario del pagamento fino alle 19 e esteso a tutti i giorni feriali, sabato incluso. La nuova disciplina sarà valida con la progressiva apposizione della relativa segnaletica con completamento entro ottobre 2023.





