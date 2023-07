Gli Iron Maiden pronti a infiammare Milano con 35mila fan

La torrida estate milanese si infiamma ancora di più con il ritorno degli Iron Maiden: il luogo del 'delitto' è l'Ippodromo Snai San Siro dove già nel 2018 sono stati protagonisti di un concerto memorabile e dove tornano sabato 15 luglio, alle 21, con il termometro che prevede oltre 30 gradi in giornata. Temperatura destinata a salire, metaforicamente, con i 35mila biglietti venduti - spiega il promoter Vertigo - cioé tutti quelli disponibili.

Il gruppo heavy metal è headliner di The Return of the Gods Festival Milano, nell'unica data italiana di The Future Past Tour. Prima di loro saliranno sul palco dalle 16 The Raven Age, Blind Channel, Epica e Stratovarius. I cancelli sono aperti dalle 14 negli ingressi Gold Circle in via Caprilli e Prato in via Diomede.

L'attesa è tutta per il pirotecnico front-man Bruce Dickinson - e la magmatica band - magnetico e indemoniato con un canto altissimo quasi urlato e operistico che resiste intatto nel tempo. Gli Iron Maiden non sono un dejà-vu o attempati musicisti: sono adrenalina pura, stupore e novità e si attende uno show in linea con il loro standard.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA