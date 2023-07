Gambizzato nel Milanese davanti al bar, due presi e un ricercato

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Svolta nell'indagine sulla gambizzazione di un 42enne a Dairago (Milano), ferito nella notte tra sabato e domenica 21 maggio scorso davanti a un bar in piazza Martini da tre uomini. I carabinieri della compagnia di Legnano hanno arrestato due persone eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Busto Arsizio (Varese) con l'accusa - a vario titolo - di lesioni personali aggravate dall'uso di arma da fuoco.

In manette Alessio C., di 22 anni, e Alessandro P, di 23, mentre risulta ancora ricercato un terzo complice 40enne, ritenuto l'autore materiale dello sparo. Il 42enne era stato ferito alla gamba da una pistola 9x21 all'uscita di un locale assieme alla compagna. Il sistema di sorveglianza e l'analisi delle celle telefoniche ha consentito di individuare i presunti responsabili, che agli investigatori hanno fornito una versione del movente tuttora al vaglio.

Hanno infatti spiegato che il ferito e il loro complice latitante si erano conosciuti tempo fa e che il loro primo incontro era avvenuto a fine 2021 dopo una serata trascorsa in un bar della piazza centrale di Arconate (Milano). In quella occasione il 42enne aveva acconsentito a dare un passaggio a casa al suo futuro aggressore ma il passeggero aveva approfittato per palpeggiare la sua compagna seduta dietro. La donna avrebbe tenuto il segreto per timore di reazioni e discussioni, fino a qualche mese fa, quando aveva raccontato tutto al fidanzato. I rapporti tra i due uomini si erano deteriorati, avevano smesso di frequentarsi e quando si sono incontrati al bar la sera dell'aggressione, la discussione è degenerata nella gambizzazione.

Dalle carte del provvedimento si legge che la donna aveva tentato di reagire colpendo gli aggressori col proprio ombrello e l'uomo che impugnava l'arma le avrebbe detto: "O te ne vai, o sparo anche a te". (ANSA).