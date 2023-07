Fonti famiglia Berlusconi, nessuno sfratto per Fascina

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - Fonti vicine alla famiglia di Silvio Berlusconi fanno sapere che "non hanno alcun fondamento voci di stampa relative a presunte prese di posizione nei confronti di Marta Fascina, con la quale i rapporti sono eccellenti".

Non c'è nessuno sfratto dunque da Villa San Martino per Marta Fascina, che negli ultimi anni ha abitato nella villa di Arcore insieme a Silvio Berlusconi come hanno ventilato alcune indiscrezioni di stampa. (ANSA).